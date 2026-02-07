Las Grutas: otro contingente de adultos mayores de Cutral Co están en el mar

Es el segundo desde que empezaron las colonias de verano 2026.

El segundo contingente de adultos mayores ya se encuentra viviendo una semana llena de alegría, descanso y bienestar en Las Grutas, disfrutando del mar y de actividades especialmente pensadas para su recreación.

Durante su estadía, las y los adultos mayores participan de clases de respiración y estiramiento, actividad física, paseos recreativos por la playa y divertidos partidos de tejo, compartiendo momentos únicos en un entorno natural privilegiado.

En esta oportunidad, el intendente Ramón Rioseco se sumó a compartir esta experiencia junto a ellos, acompañándolos en las distintas propuestas y dialogando con los vecinos y vecinas que forman parte del viaje.

La directora de la Tercera Edad, Alicia Villar, acompaña cada uno de los contingentes en el marco de este programa que, año tras año, permite que muchos adultos mayores conozcan el mar por primera vez o vuelvan a disfrutar de una experiencia inolvidable.

En este sentido, el Intendente expresó que “es un placer traer a los vecinos de la tercera edad, que ya hace 18 años que lo venimos haciendo de manera ininterrumpida. Más de 300 abuelos vienen todos los años a visitar Las Grutas y acá estamos, con una política pública de largo plazo que tiene que ver con poner el foco en el ser humano”.

“Los niños, los jóvenes y la tercera edad son los más vulnerables, y es donde hay que poner todo el acento para que las políticas públicas tengan un verdadero sentido en la gestión de las instituciones”, concluyó.