Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

El viento será del este a 27 kilómetros en la hora.

Llega el sábado y el anuncio de temperaturas elevadas vuelve a producirse. Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- indicaron inestabilidad en el día.

La temperatura máxima orillará los 31° Centígrados y la mínima de 21° Centígrados. Se indicó viento del este a 27 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad durante el día. Hacia la noche el viento se mantendrá del mismo sector aunque se incrementará a 30 kilómetros con ráfagas de 43.

En el día habrá inestabilidad y hacia la noche se anuncia tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones.

Para el domingo, la mínima de 18° y la máxima de 33° Centígrados.