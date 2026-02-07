Cutral Co: Seguirá la campaña gratuita de castración de perros y gatos

Se llevará a cabo en la dirección de Zoonosis que está en el barrio Parque Este.

Comenzó la campaña de esterilización gratuita de perros y gatos en la dirección de Zoonosis de Cutral Co. La actividad se desarrollará durante todo el mes de febrero en la sede ubicada en Lago Auquinco 55 del barrio Parque Este.

Vanina Muñoz, la directora del área, aclaró que aquellos “vecinos que quieran acercar su mascota, estamos en condiciones de realizar cirugías diariamente”.

“El horario de intervenciones es de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas, mientras que la atención al público se extiende hasta las 13:00. Pueden acercarse personalmente a retirar el turno o escribirnos por nuestro WhatsApp Corporativo al 299 6846219”, subrayó.

​Además, informó que see están entregando antiparasitarios de forma gratuita y se dispone de líquido para baños garrapaticidas. Para más información, comunicarse al teléfono fijo: 4969084