Cutral Co: El CPEM N° 20 empezará las clases en la escuela N° 292

Las obras no están finalizadas por lo que el ciclo lectivo se hará en otro edificio

Los trabajos que se ejecutan en el Centro Provincial de Enseñanza Media N° 20 de Cutral Co no estarán listos para que se inicie el ciclo lectivo 2026. Se resolvió que de manera provisoria estarán en la primaria N° 292.

A través del blog oficial que tiene el establecimiento se informó a todas las familias que durante todo febrero, las actividades relacionadas al ciclo escolar y las tareas del personal, se hará en ese edificio.

Es por esta razón, el alumnado deberá presentarse el próximo 9 de febrero en ese edificio escolar, situado en Ejército Argentino N° 380 (frente al barrio Libertador General San Martín).

El próximo lunes 9 tendrán que ir en los horarios detallados para las consultas relacionadas a la instancia de fortalecimiento de cierre del período lectivo 2025.

LUNES 09/02 MARTES 10/02 MIERCOLES 11/02 JUEVES 12/02 VIERNES 13/02 AREA MATEMATICA Y AREA SOCIALES AREA LENGUAJE Y NATURALES EFI

MATERIAS PSICOPEDAGOGICAS

CONTABLES ESI

AREA MATEMATICA AREA LENGUAJE Y AREA NATURALES

En cuanto a las mesas de exámenes de previos se llevarán adelante los días 11,12 y 13 de febrero en la escuela N° 292, por tal motivo las inscripciones de realizarán desde el día 9, a partir de las 9. Se solicitó que las y los estudiantes concurran con el respectivo guardapolvo.

En el caso que se deba pedir una solicitud de alguna certificación como es habitual en esta época del año, podrán realizarlo en la institución mencionada en los siguientes horarios: de 9 a 11:30 para el turno mañana y para el turno tarde, de 14:30 a 17.

Se recordó que la situación es temporal, no definitiva, pero se busca evitar la pérdida de días de clase, por un lado, y mejorar las condiciones edilicias, por la otra. Si hubiera alguna otra modificación, se informará por el mismo medio, es decir, el blog oficial, según indicó el equipo de Gobierno y conducción del establecimiento.

El director del Distrito Escolar II, Sergio Iril ya había adelantado que, en los casos en los que no se concluyeran los trabajos se debía buscar un edificio alternativo. Tal es el caso del CPEM N° 6 que va a la escuela N° 272 y el CPEM N° 51 que inicia en el Departamento de Aplicación del IFD N° 1.