Capacitarán en el uso de Inteligencia Artificial de manera virtual

La formación es virtual.

Desde Plaza Huincul se invitó a las y los jóvenes una capacitación para utilizar de la mejor maner als herramientas de Inteligencia Artificial.

Será una propuesta que se dictará d emanera gratuita y bajo la modalidad virtual. La propuesta proviene de ANIDE, Salesforce y Potrero Digital que se unen para lanzar una propuesta destinada a jóvenes y adultos.

Los requisitos son ser mayor de 16 años y contar con acceso a PC e internet. No necesitás conocimientos previos.

El beneficio es con certificacióni oficial de Salesforce con validez internacional.

Para todas aquellas personas que quieran sumarse pueden completa rel formulario en el link:

https://forms.potrerodigital.org/fundacincompromiso/form/Salesforce/formperma/G2aynEwRYUCxHm70Q5DMoOtblXH15zmzhn7fANb_JIA