“Sin filtro” el espacio que convoca a la escucha y el arte en Plaza Huincul

La propuesta se denomina “Sin Filtro” y propone un espacio donde la escucha y el arte se combinan en un mismo sentir. La convocatoria es para niñas, niños y adolescentes desde los 11 a los 15 años, en el barrio Centenario de Plaza Huincul.
En los encuentros habrá arte terapia, se abordarán habilidades sociales; inteligencia emocional; hábitos saludables; y pensamiento crítico.
“Sin Filtro” es una red de apoyo social que está funciona los lunes y miércoles de 10:30 a 12 horas; y lo smartes y jueves de 15 a 16:30. Se pueden inscribir en el teléfono 2996089640.
Funciona en Antonio Mérida N° 444 del barrio Centenario de Plaza Huincul.