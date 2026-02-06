Fiscalía ordenó allananar la casa del intendente de Plottier en la investigación por presunta defraudación

En total fueron ocho. La investigación está contextualizada por presuntos delitos de defraudación contra la administración pública.

Hoy se concretaron ocho allanamientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Las diligencias se realizaron, a través de la fiscalía de Delitos Económicos, en Plottier, Neuquén y Cipolletti.

Las medidas fueron ordenadas y concretadas por efectivos policiales, en el contexto de una investigación iniciada por supuesta defraudación contra la administración pública, entre otros delitos.

Los procedimientos que comenzaron por la mañana, se llevan adelante con personal de la Policía provincial y están autorizados por la jueza de garantías Carina Álvarez. Cinco son en Plottier, entre los cuales figura la sede del municipio y la casa del intendente Luis Bertolini; dos en Neuquén; y uno en Cipolletti.

La investigación a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos, integrada por los fiscales Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero y supervisada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, se inició a instancias de una denuncia presentada a mediados de enero de este año.

En la denuncia se consignaron dos situaciones: el decreto 646/25 mediante el cual el intendente eximió del pago de tasas municipales a vecinos y vecinas del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y el manejo irregular en la contratación de parte de la comuna de una empresa privada para realizar diversas obras públicas, que estaría integrada por socios vinculados a autoridades municipales.

El objetivo de los procedimientos es secuestrar información en soporte físico y digital, que esté vinculada a ambos hechos denunciados.

Los supuestos delitos que se investigan son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles a la función pública e incumplimiento a los deberes de funcionario público.