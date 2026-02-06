Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció cuáles serán las condiciones meterorológicas para este viernes.
La temperatura máxima se ubicará en los 28° Centígrados y la mínima se ubicará en los 11° Centígrados.
El viento se presentará del sur a lo largo del día a 15 kilómetros con ráfagas de 18. Hacia la noche, rotará al sudeste a 15 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros en la hora.
El cielo estará despejado a lo largo de toda la jornada.
Para el sábado vuelve la inestabilidad y el ascenso de la temperatura: 34° Centígrados la máxima y la mínima de 18°.