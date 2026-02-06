Estas son las escuelas que están en obra en Cutral Co y Plaza Huincul

El titula del Distrito Escolar II, Sergio Iril explicó cuáles son los trabajos que se ejecutan.

Son seis los establecimientos educativos que están en obras de remodelaciones según lo informó el director del Distrito Escolar II, Sergio Iril.

En algunos casos, como el CPEM N° 6 como no estará a tiempo para el inicio del ciclo lectivo, las actividades escolares se iniciarán en la primaria N° 272, situada a dos cuadras de distancia.

Iril explicó que las obras que están en marcha “llevarán un tiempo”. Esperan que se culminarán a fines de febrero. Hay otras, en cambio donde las escuelas están en mantenimiento escolar. A la brevedad se avanzará con la limpieza de tanques y desmalezamiento.

“En la escuela 334, por ejemplo, se hicieron división de aulas. Tenemos en la escuela N° 123 el trabajo en una de los salones que no sabemos por qué, pero el piso se se infló, se elevó, así que tenemos tarea ahí. La verdad es que estamos muy comprometido, la gente de mantenimiento de Plaza Huincul también”; explicó Iril.

“La más grande es en el CPEM N° 6, que es una obra inmensa. Están reformando y haciendo los baños nuevos, los salones, sanitarios de varones y chicas, de docentes, todos. Los salones con paredes nuevas, pintados, las barandas internas también hay que cambiarlas”, relató Iril.

Playón nuevo y cancha de fútbol sintético en el CPEM N° 6

“En cuanto al playón de actividad física se hará nuevo y aparte de eso, se hará una cancha de fútbol sintético. Estará en el lugar donde está el playón grande”, acotó Iril.

En el CPEM N° 20, el trabajo en en los techos, la pintura de las paredes, el entretecho se recambiarán las placas y se está haciendo lo que es el sistema eléctrico nuevo.

En la escuela primaria N° 255, se está haciendo un trabajo en en el techo como el que se hizo en la escuela N° 137. Se están también reformando los baños a nuevo y la zona de la parte de dirección y comedor, informó.

Mientras que en la escuela de Filli Dei (la 269) se está haciendo todo el cerco perimetral, el playón nuevo, el techo en la parte donde hay losas. “El arreglo de todos los baños, tanto de jardín como de primaria, la división de los salones que se está haciendo, antes tenía divisiones de madera, ahora está haciendo con placas de yeso, el sistema de cloacas”, comentó.

En cuanto a la primaria N° 102 se van a hacer las aberturas, todo el sistema de cloacas se va a hacer nuevo de todas las aulas.

“Son obras que van a quedar. Y en el CPEM N° 51 está con pintura e iluminación este exterior toda nueva que son las grandes obras que tenemos. Después sí se está haciendo mantenimiento de muchas cosas. En el caso del CPEM N° 51 va a afectar las fechas de exámenes”, señaló.

“Se nos dio la la orden de coordinar, de alguna manera, con las escuelas para que tengan una opción. En el caso del 51 quizás vaya al Departamento de Aplicación del Instituto de Formación Docente N° 1”, apuntó.