Cutral Co: estos son las bailarinas y los bailarines que se suman al ballet municipal

Después de la convocatoria que hubo para las bailarinas y los bailarines que quisieron audicionar para formar parte del elenco estable del balle municipal de Cutral Co se dio a conocer la nómina.
La audición se hizo en el Centro Cultural José Héctor Rioseco y luego se confirmó cuáles fueron las y los seleccionados.
Desde el municipio, se informó que las bailarinas que formarán parte del balle son Shael Leiva; Maia Cardozo; Antonela Muñoz; Nara Camargo; Zoe Garrido; Martina Abarzúa; Uma Fuentes; Keila Siomara Rivas y Fátima Flores.
Los bailarines son Gerónimo Debia; Juan Ignacio Busi; Lionel Carosio; Matías Zuñiga; Franco Cayupan; Juan Domínguez; Gabriel Jaques; Nahuel Fernández; y Hernán Benegas.