Cutral Co: el CPEM N° 51 empezará las clases en el IFD N° 1 por las obras en el edificio

El inicio del ciclo lectivo se hará en otro edificio hasta tanto se terminen los trabajos

Las obras que se ejecutan en el CPEM N° 51 de Cutral Co impiden que el ciclo lectivo 2026 empiecen en su sede propia. Desde el equipo de gobierno y conducción escolar del establecimiento se confirmó a las familias que cambiarán de instalaciones.

De manera provisoria se iniciarán las clases en la sede del Instituto de Formación Docente N° 1, ubicado en calle Los Ñires 220 del barrio 25 de Mayo de la ciudad de Cutral Co.

“Se solicita que las y los estudiantes se presenten en dicha institución el 9 de febrero en la fecha y el horario establecidos para el comienzo de clases correspondientes a la Instancia de Fortalecimiento de Cierre del Período Lectivo 2025”, se informó

Desde la dirección se indicó que lo deben hacer teniendo en cuenta las fechas en las que fueron citados (consulta y coloquio) según sus respectivos programas. Se solicita puntualidad, por ejemplo, si el horario dice “16:20 a 17:50” asistir 16:20.



Las y los estudiantes que deben rendir en las mesas de exámenes del 11,12 y 13 de febrero deberán concurrir según cronograma publicado en la cuenta de Facebook y o en el Blog de la escuela.

Deberán asistir “obligatoriamente” con la chomba de la institución. “Esta modalidad se mantendrá hasta tanto finalicen los trabajos en la escuela”.

Por otra parte, respecto a consultas o solicitud de alguna certificación podrán los tutores y o estudiantes se deberán acercar a la institución mencionada en los siguientes horarios a partir de este 6 de febrero.

Los horarios son: 9 a 11 a turno mañana y en el turno tarde lo deberán hacer de 14 a 16. “Agradecemos su comprensión y colaboración ante esta situación temporal, que tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias”, se confirmó.

