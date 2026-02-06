Capacitaron a trabajadoras de Cutral Co sobre el cuidado integral en la primera infancia

Hoy culminará la propuesta que se extendió por cinco jornadas.

Desde este lunes y hasta este viernes se desarrollan capacitaciones dirigidas al personal de las Unidades de Acción Familiar, CDI, y Casa del Joven de Cutral Co.

Se informó que participan 100 educadoras, quienes se dividen en grupos debido al gran número de asistentes.

La capacitación consta de tres bloques: las instituciones y el rol de las educadoras; el segundo, la gestión de las emociones; y el último está relacionado con la prevención de accidentes en la primera infancia.

La capacitadora de Educadoras, Nilda Hernández, explicó que “trabajamos la corporalidad y cómo canalizar las emociones de los niños. Además, realizamos actividades para llevarlos a la calma y abordamos cómo las educadoras gestionan sus propias emociones”.

Agregó que el viernes las participantes presentarán un trabajo, elaborado ese mismo día en base a lo trabajado durante los cuatro días, que deberán defender a modo de evaluación.

Por su parte, la coordinadora de Instituciones, Marlene Navarrete señaló que “en esta ocasion invitamos a la Casa del Joven porque entendemos que van a incorporar habilidades para los cuidados, roles, y funciones teniendo en cuenta que trabajan con chicos desde los seis años hasta la preadolescencia”.