Vecinos construyeron una rampa para Patuco Quiñiñiri en Cutral Co

Por su estado de salud necesitaba con urgencia una rampa en la salida de su vivienda para poder movilizarse en su silla de ruedas.

La comisión vecinal del barrio Pampa de Cutral Co informó la concreción de una obra solidaria destinada a mejorar la accesibilidad y calidad de vida del vecino y referente social Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri, quien por su estado de salud necesitaba con urgencia una rampa en la salida de su vivienda para poder movilizarse en su silla de ruedas.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado entre vecinos y vecinas del barrio. Juan Carlos realizó la donación de las bolsas de cemento necesarias para la obra, mientras que la vecina Cintia aportó la arena y el ripio. La mano de obra estuvo a cargo del vecino Adrián Quintriqueo, quien llevó adelante la construcción de la rampa, acompañado por Santiago y Carlos, quienes colaboraron en las tareas.