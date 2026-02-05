Shell aporta 250 mil dólares al plan provincial de becas Gregorio Álvarez

El programa está destinado a neuquinos y neuquinas de entre 4 y 35 años.

En el marco del acuerdo, el IAPG asumió el compromiso de difundir el programa educativo provincial entre sus empresas socias, mientras que Shell Argentina SA decidió patrocinar el Programa Educativo IAPG, permitiendo así que el Instituto realice el aporte económico al plan de becas conforme al marco legal y regulatorio vigente establecido por el gobierno provincial.

Las Becas Gregorio Álvarez forman parte del Plan Provincial Redistribuir Oportunidades, creado por la Ley 3418, cuyo objetivo es promover la permanencia, el egreso y la reinserción educativa en todos los niveles del sistema educativo, así como en la formación técnica, profesional y la capacitación laboral. El programa está destinado a neuquinos y neuquinas de entre 4 y 35 años.

Abre la inscripción para el ciclo 2026

Según el cronograma establecido por la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación, el lunes 9 de febrero comenzará la inscripción para aspirantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario, correspondiente al ciclo lectivo 2026. El período de inscripción se extenderá hasta el 20 de febrero y está dirigido a niñas, niños y jóvenes de toda la provincia que no hayan sido beneficiarios anteriormente.

En tanto, se habilitó un período extraordinario de reinscripción para quienes contaron con la beca durante 2024/2025 y no realizaron el trámite en diciembre de 2025. Esta instancia excepcional se desarrollará del lunes 23 al lunes 27 de febrero y se realizará por única vez.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentra ser argentino o nacionalizado, acreditar al menos cinco años de residencia en la provincia y tener hasta 35 años de edad. En relación con los ingresos, el monto mensual del hogar deberá ser igual o menor a 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil de noviembre de 2025. En los hogares con más de tres integrantes en edad escolar, el tope podrá extenderse hasta 6,5 veces dicho valor.