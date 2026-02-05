Se realizó la selección de integrantes para el Ballet Folklórico Municipal 2026

Las audiciones se realizaron en el Centro Cultural de Cutral Co

Este miércoles por la tarde, el Centro Cultural José H. Rioseco fue la sede de las audiciones para el staff del Ballet Folklórico Municipal 2026. El objetivo de la jornada consistió en la selección de nueve bailarines y nueve bailarinas que conformarán el elenco estable de la institución para el próximo periodo.

La actividad contó con la presencia de la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, los directores del ballet, Emmanuel “Rulo” Hernández y Gabriela Marín, y la bailarina neuquina Giuliana Bertoia. Durante el encuentro, Ferreyra Mesa definió el alcance de la convocatoria: “Este es un espacio de aprendizaje, de creatividad y de arte, donde se cumplen los sueños”.

En cuanto a los criterios de evaluación, los directores se enfocaron en la preparación técnica de los postulantes. Emmanuel “Rulo” Hernández explicó las características que buscaron en los aspirantes: “Buscamos intérpretes que tengan una base folklórica y que sean versátiles”. Para este proceso, el equipo incorporó la participación de Giuliana Bertoia, profesional de danza contemporánea de Neuquén Capital,.

Respecto a la planificación para el resto del año, la dirección adelantó que el trabajo comenzará formalmente en el corto plazo. “Se viene un año muy movido: comenzamos con presentaciones en abril, en el marco del Mes de la Danza”, señaló Hernández, quien además precisó que el enfoque principal de este ciclo será la producción de nuevos contenidos: “Será un año para crear nuevas obras”.