Plaza Huincul: Abren inscripciones para colonias de verano en Gajitos Ternura

Para niñas y niños de 2 a 4 años.

La ciudad de Plaza Huincul se prepara para una nueva propuesta destinada a las primeras infancias con la apertura de la colonias de verano en el UAF Gajitos Ternura, una iniciativa pensada especialmente para niñas y niños de 2 a 4 años.

La propuesta busca ofrecer un espacio de recreación, cuidado y acompañamiento, adaptado a las necesidades propias de esta etapa, promoviendo el juego, la socialización y el disfrute durante la temporada estival, en un entorno seguro y contenido.

Las inscripciones se realizarán los días 9 y 10 de febrero, en el horario de 9 a 15 horas. Desde la organización destacaron la importancia de realizar la inscripción dentro de las fechas establecidas para una mejor planificación de las actividades.