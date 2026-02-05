Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó para este jueves que las condiciones indican cielo parcialmente nublado.
En cuanto a la temperatura máxima será de 28° Centígrados mientras que la mínima será de tan solo 8° Centígrados.
El cielo estará durante el día parcialmente nublado y hacia la noche se despejará. El viento se presentará del sudoeste a 29 kilómetros con ráfagas de 37 kilómetros en la hora a lo largo del día. Para la noche, continuará del mismo sector con velocidad constante de 36 kilómetros y ráfagas de 48 kilómetros.
Para el viernes, la mínima será de 8° Centígrados y l a máxima será de 28° Centígrados.