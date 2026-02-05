Despedirán al Padre Tomás en su última misa en Plaza Huincul

Continúa su labor pastoral en San Salvador de Jujuy.

La comunidad de Plaza Huincul se prepara para despedir al Padre Tomás, quien presidirá su última misa en la ciudad antes de continuar su labor pastoral en San Salvador de Jujuy.

La celebración eucarística se llevará a cabo el viernes 6 de febrero a las 20 horas, en la comunidad de Santa Teresita, y está abierta a todas las comunidades que deseen acompañar este momento significativo.

Al finalizar la misa, se realizará un compartir a la canasta, como gesto de encuentro y fraternidad entre los presentes.

Desde la comunidad expresaron su agradecimiento al Padre Tomás por el acompañamiento espiritual, la cercanía y el compromiso sostenido durante su misión en Plaza Huincul, destacando el impacto de su labor pastoral en la vida comunitaria.

La celebración será también una oportunidad para despedirlo y desearle un camino fructífero en esta nueva etapa de servicio en el norte del país.