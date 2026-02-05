Denuncian una importante pérdida de agua potable en el barrio Ruca Quimey de Cutral Co

Hasta el momento no ha recibido respuesta por parte del municipio.

Una vecina del barrio Ruca Quimey, en la ciudad de Cutral Co, denunció una importante pérdida de agua potable que se registra sobre la calle Angeleri, a la altura del 800, aproximadamente en mitad de cuadra, y que hasta el momento no ha recibido respuesta por parte del municipio.

Según relató la vecina, durante la mañana realizó un primer reclamo ante Servicios Públicos, desde donde le indicaron que debía comunicarse con el área de Agua y Cloacas. Sin embargo, tras insistir durante varias horas, no logró que atendieran el teléfono. Al volver a contactar a Servicios Públicos para informar la situación, le manifestaron que no pueden comunicarse entre áreas y que debía realizar el reclamo por otro medio.

Mientras tanto, la pérdida continúa y el agua corre por la calzada, formando un importante charco en la esquina de Misiones y Angeleri, para luego avanzar hasta la calle JJ Valle, donde termina cayendo en el zanjón que divide la plaza de Cutral Co.

La vecina señaló además que durante la noche, cuando aumenta la presión del servicio, el caudal de agua es considerablemente mayor, lo que agrava la situación. Remarcó también que se trata de agua potable que se desperdicia, en un contexto donde en otros sectores de la ciudad se registran faltantes del servicio.

Finalmente, solicitó la intervención urgente de las autoridades municipales y pidió que se acerquen al lugar para corroborar la magnitud de la pérdida, a fin de evitar el continuo desperdicio de un recurso esencial.