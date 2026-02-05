Cutral Co: El CPEM 6 comenzará las clases de manera provisoria en otro establecimiento

En las instalaciones de la escuela primaria N.º 272

La Dirección del CPEM N.º 6 informó a las familias y a la comunidad educativa que, debido a las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución en el edificio escolar, el inicio del ciclo lectivo se llevará adelante de manera provisoria en las instalaciones de la escuela primaria N.º 272, ubicada en calle Di Paolo 593, de la ciudad de Cutral Co.

En este contexto, se solicitó que las y los estudiantes se presenten en dicha institución en la fecha y el horario establecidos para el comienzo de clases correspondientes a la Instancia de Fortalecimiento de Cierre del Período Lectivo 2025, la cual se desarrollará entre el 9 y el 27 de febrero de 2026, de acuerdo con las fechas de citación previstas en cada programa.

Desde la institución señalaron que esta modalidad se mantendrá hasta la finalización de los trabajos en el edificio del CPEM N.º 6, momento en el cual se informará oportunamente el regreso a la sede habitual.