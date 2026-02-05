Comienza la obra de la calle Salta, que impedirá el desborde del agua en caso de lluvia

Habrá movimientos de suelo en Centro Sur y Cooperativa para el entubado del agua

Desde el municipio informaron que es inminente el inicio de la obra en la calle Salta. Lo más optimistas aseguran que se inicia la semana que viene, tal como estaba previsto en el contrato de adjudicación.

El municipio cumplió con los compromisos previstos, que implicaban un adelanto de la obra por lo que solo resta que comience el movimiento de suelo.

Como se recordará se adjudicó en diciembre la obra del plan pluvioaluvional para la calle Salta y las áreas céntricas en Cutral Co. La empresa Cocyar S.A. tendrá a su cargo la ejecución que está planteada en 330 días corridos, a partir de su inicio.

En el salón de Acuerdos Américo Verdenelli, el intendente Ramón Rioseco; el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico; y el representante de la empresa, Fabián Haag rubricaron el acuerdo.

El jefe comunal Rioseco señaló que los problemas en la “calle Salta son recurrentes” y que particularmente, José Rioseco, lo había iniciado porque estaba convencido de que había que buscarle una solución a las inundaciones en la ciudad. “Logramos con suerte terminar la mitad de la obra que fue hasta el barrio Cooperativa, la tuvimos que terminar con empresas locales (por problemas con la empresa que había sido adjudicada a nivel nacional)”, describió el actual jefe comunal.

“Nos queda la parte más compleja de la obra que es donde están los vecinos. Es importante hablar con ellos porque será muy incómodo para el barrio Coooperativa, Centro Sur. No podrán entrar con el auto, habrá tierra, pero son los costos que hay que pagar para darle una respuesta definitiva a la calle Salta”, aclaró en su momento el intendente.

Habrá que seguir las indicaciones sobre cómo será el tránsito, una vez que la obra inicie.