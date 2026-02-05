ATEN convoca a acompañar la asunción de las vocalías gremiales en el CPE

ATEN de Cutral Co y Plaza Huincul invita a la comunidad educativa a participar del acto de asunción de las y los representantes gremiales en las vocalías, Juntas de Clasificación y Juntas de Disciplina del Consejo Provincial de Educación (CPE).
El encuentro se desarrollará el viernes 6 de febrero, a las 19:30 horas, en el Auditorio del Consejo Provincial de Educación, en la ciudad de Neuquén. La actividad marcará un momento relevante para la vida institucional del gremio docente, ya que se formaliza la incorporación de representantes electos a espacios clave donde se definen aspectos centrales de la carrera docente y del funcionamiento del sistema educativo provincial.