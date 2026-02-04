Un vuelco terminó con tres heridos en la ruta 237, cerca de Picún Leufú

Fue hoy a las 6 de la mañana a la altura del kilómetro 1324.

Un siniestro vial ocurrió esta mañana, a las 6 en la ruta nacional 237, cerca de Picún Leufú. Como consecuencia del vuelco, tres personas debieron ser asistidas.

De acuerdo a la información que brindaron los bomberos voluntarios de Picún Leufú, el incidente ocurrió cuando una pick up Ford Ranger en la que viajaban dos adultos y un menor volcó sobre su marcha, por causas que se desconocen. Fue en el kilómetro 1.324.

Las lesiones son de distinta consideración. Uno de los adultos fue trasladado en ambulancia hasta el hospital.

En el lugar trabajó el personal policial de la comisaría 9°, el personal de salud y los propios bomberos, tal como se mencionó junto a una ambulancia de Villa El Chocón.