Sigue el juicio contra Suyai Contreras por instigar el homicidio de Motor Charpentier

Ayer se escucharon los testimonios de la viuda de Charpentier y sus hermanos, entre otros.

Este miércoles comienza la segunda jornada del juicio contra Suyai Contreras, que llegó a esta instancia imputada por los delitos de instigar el homicidio de Javier Charpentier; y por el ataque que contra su hijo, Alex Charpentier.

El tribunal integrado por Juan Pablo Balderrama (que está vía Zoom) y las juezas Patricia Lúpica Cristo y Carolina González que se encuentran en la sala de audiencias de Cutral Co, lleva adelante la jornada.

La acusada está representada por abogados particulares. Mientras que por la parte acusadora lo hace el fiscal jefe Gastón Liotard y el abogado que representa a la querella.

En la primera jornada, uno de los testimonios más fuertes que se escuchó fue el de la esposa de la víctima, quien relató ante el tribunal cómo fue ese día en el que ultimaron de Javier, a quien se lo conocía con el apodo de “Motor”.

Además, describió cómo era la relación con Suyai Contreras, con quienes mantuvieron fuertes diferencias desde hacía tiempo, inclusive antes de la pandemia. Dio detalles precisos de los mensajes que le llegaron a su esposo donde lo amedrentaban y contó cuál era el trabajo que realizaba Charpentier.

La señora se quebró en varios momentos de su testimonio. Y al retirarse, de la sala dijo: “lo único que espero es que haya justicia”.

Los hermanos de la víctima también fueron parte de las personas que declararon ayer. Charpentier fue asesinado en febrero de 2024 cuando estaba en el cargadero del barrio Central de Plaza Huincul porque hacía tareas de riego.

Por el homicidio de Charpentier ya existen dos personas condenadas, una como autor y otra como partícipe necesario del delito de homicidio agravado, a 10 años y ocho meses de prisión.

La mujer imputada también llegó a esta instancia por la agresión del hijo de la víctima fatal, Axel Charpentier ocurrida en 2025.