Profesional de la salud de Cutral Co asiste a brigadistas en Cholila

En el marco del intenso trabajo que se lleva adelante para combatir los incendios forestales en la región de Cholila, un grupo de profesionales de la salud llegó desde Cutral Co y Neuquén para brindar asistencia directa a quienes se encuentran en la primera línea del combate del fuego.
La iniciativa es encabezada por la podóloga Miriam Álvarez, quien junto a su equipo armó un consultorio improvisado en la localidad, desde donde ofrecen servicios de podología, enfermería y masajes destinados a brigadistas, bomberos y trabajadores afectados a las tareas de control y extinción de los incendios.