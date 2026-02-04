Plaza Huincul difundió el cronograma del programa de tenencia responsable de mascotas

Se desarrollará de manera itinerante en barrios y zonas específicas

Plaza Huincul informó el cronograma 2026 del programa de tenencia responsable de mascotas, que incluye campañas de esterilización, desparasitación y vacunación antirrábica para perros y gatos, destinadas a vecinos y vecinas de distintos sectores de la ciudad.

El programa se desarrollará de manera itinerante en barrios y zonas específicas, con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de animales de compañía, prevenir enfermedades zoonóticas y contribuir al control de la población animal.

Cronograma por sedes y fechas

Zona Chacras: del 16 de febrero al 26 de febrero de 2026

del 16 de febrero al 26 de febrero de 2026 Barrio Norte: del 9 de marzo al 13 de marzo de 2026

del 9 de marzo al 13 de marzo de 2026 Barrio Centenario: del 23 de marzo al 27 de marzo de 2026

del 23 de marzo al 27 de marzo de 2026 Barrio Suyai: del 6 de abril al 10 de abril de 2026

del 6 de abril al 10 de abril de 2026 Barrio Altos del Sur: del 20 de abril al 23 de abril de 2026

del 20 de abril al 23 de abril de 2026 Barrio Otaño: del 4 de mayo al 8 de mayo de 2026

del 4 de mayo al 8 de mayo de 2026 Barrio Uno: del 18 de mayo al 22 de mayo de 2026

del 18 de mayo al 22 de mayo de 2026 Barrio 25 de Mayo: del 1 de junio al 5 de junio de 2026

del 1 de junio al 5 de junio de 2026 Barrio Central: del 15 de junio al 19 de junio de 2026

del 15 de junio al 19 de junio de 2026 Barrio Centenario: del 29 de junio al 3 de julio de 2026

Desde el área municipal destacaron la importancia de la participación de la comunidad y remarcaron que la tenencia responsable es clave para el bienestar animal y la salud pública.