Plaza Huincul abre inscripciones para el Running Parque de la Convivencia

Que se realiza en el mes de marzo

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul convoca a la comunidad a participar en el evento Running Parque de la Convivencia, que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo de 2026.

La jornada deportiva tendrá su punto de largada en la Dirección Municipal de Deportes, ubicada en Pasaje Velo. La organización ha dispuesto dos modalidades para los corredores: un circuito de 6 kilómetros y otro de 12 kilómetros.

Este evento posee un carácter participativo, diseñado con el propósito de fomentar la actividad física y el encuentro entre los vecinos de la zona. Las personas interesadas en formar parte de la carrera deben completar su registro a través del enlace de inscripción facilitado por la municipalidad.

Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace https://forms.gle/azujYT9FH7R4Upee9