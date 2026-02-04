Paseo de artesanos: está abierta la inscripción para participar en barrio Central

La convocatoria está dirigida de manera exclusiva a personas que desarrollen actividades artesanales con producción propia y original.

Plaza Huincul convoca a artesanos y artesanas locales a postularse para el uso de los stands ubicados en el paseo de artesanos del Parque de la Convivencia, un espacio destinado a promover, visibilizar y fortalecer el trabajo artesanal y la economía local.

La convocatoria está dirigida de manera exclusiva a personas que desarrollen actividades artesanales con producción propia y original, con el objetivo de preservar la identidad y autenticidad de los productos ofrecidos al público.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse de forma presencial en la Agencia de Desarrollo Municipal, ubicada en Avenida Del Libertador 514, barrio Central, presentando su DNI y una descripción de los productos que elaboran.

Asimismo, se encuentra habilitada la posibilidad de iniciar el trámite de inscripción de manera online a través del formulario web:

https://forms.gle/sFeX1msqN9Cto7e8A

Para realizar consultas o solicitar mayor información, se encuentra disponible el número de contacto 2994 10-9658.