Nicolás González asciende a la clase Maxi Rally: Un nuevo capítulo en el Rally Argentino

Luego de ser campeón en la clase RC3

Tras consagrarse en la clase RC3, el piloto neuquino Nicolás González ha confirmado su salto a la categoría Maxi Rally, marcando el inicio de una etapa más ambiciosa en su trayectoria dentro del campeonato nacional.

Para este nuevo desafío, González competirá a bordo de un VW Polo Maxi Rally, manteniendo a Gerónimo Bordignon en la butaca derecha como su navegante.

Este ascenso representa un crecimiento sostenido para el piloto, quien destacó haber recorrido el escalafón del rally de menos a más, iniciándose en la RC5 y pasando por la RC3 antes de alcanzar este “sueño” de la tracción integral.

El nuevo vehículo tiene una historia particular: fue construido en Argentina por el equipo de Pozzo, corrió en el campeonato uruguayo y fue adquirido por González hace pocos meses.

El proyecto se desarrollará bajo la estructura del ST Competición, un equipo nuevo para el binomio que ya ha comenzado con las tareas de puesta a punto,. Tras las primeras jornadas de pruebas realizadas en un circuito técnico en La Falda, Córdoba, González expresó su satisfacción con el rendimiento de la unidad, subrayando la potencia y el gran agarre del auto al compararlo con los vehículos de tracción delantera que conducía anteriormente.

Entre los detalles técnicos de la adaptación, el piloto mencionó que el Maxi Rally es más silencioso que el Junior (clase RC3), lo que requiere una atención constante al tablero para monitorear el progreso en los tramos. “Nos adaptamos bien al auto… me gustó muchísimo”, afirmó tras las pruebas iniciales.

Antes de comenzar esta nueva campaña, González dedicó palabras de agradecimiento al Boaglio Competición por el trabajo realizado durante sus dos años en la RC3, así como a su padre por el apoyo constante en su carrera. Con este cambio, el piloto busca continuar su evolución técnica y competitiva, enfocándose en sumar experiencia en una de las categorías más exigentes del Rally Argentino,.