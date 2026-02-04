Lanzan una nueva edición del taller de huella de carbono para pymes neuquinas

El Centro PyME-ADENEU anunció la apertura de inscripciones para la cuarta edición del Taller de Huella de Carbono para Pymes Neuquinas, una propuesta gratuita destinada a empresas interesadas en medir sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), optimizar sus procesos productivos y fortalecer su competitividad.

La iniciativa, impulsada por el organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, tiene como objetivo brindar herramientas prácticas que permitan a las pymes iniciar un camino hacia la sustentabilidad. Medir la huella de carbono constituye un primer paso clave para gestionar y reducir emisiones, mejorar la eficiencia operativa y responder a las nuevas exigencias del mercado y de grandes clientes.

A través del taller, las empresas participantes podrán calcular sus emisiones, identificar procesos operativos donde se generan pérdidas, cumplir con normativas ambientales vigentes y posicionarse como organizaciones responsables, alineadas con estándares cada vez más demandados a nivel nacional e internacional.

Si bien la propuesta está orientada principalmente a pymes vinculadas a la industria del Oil and Gas, la convocatoria se encuentra abierta a empresas de todos los sectores económicos de la provincia del Neuquén, sin costo de participación.

La cuarta edición del taller se desarrollará los días 3, 10, 19 y 26 de marzo, de 9 a 11 horas, en el auditorio del Centro PyME-ADENEU, ubicado en Sarmiento 802, ciudad de Neuquén. Además, los encuentros contarán con transmisión online, con el fin de facilitar la participación de empresas de distintas regiones de la provincia.

Las pymes interesadas podrán inscribirse hasta el 27 de febrero a través del formulario online disponible en

https://forms.gle/YgSfhNCZbUhZbBt96.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, las empresas pueden comunicarse con el Centro PyME-ADENEU mediante el correo electrónico flraggi@adeneu.com.ar.