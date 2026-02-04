Hay mosquitos del Dengue en Neuquén pero no hay contagios

Se aclaró que no hay circulación del virus en la provincia, pero hay que prevenir porque si hay mosquitos

El Departamento de Salud Ambiental de Neuquén confirmó la detección de actividad del mosquito Aedes aegypti –vector del dengue– a través de una ovitrampa positiva instalada en el cementerio El Progreso, límite entre los barrios Villa Ceferino y Bardas Soleadas en Neuquén capital.

Todos los casos que hubo de dengue en la provincia fueron importados de otro sector del país. Irene Roccia, del departamento de Salud Ambiental, explicó, en Radio 7, que este sensor indica la presencia y reproducción del insecto en la zona, pero aclaró que no implica circulación del virus en la provincia.

“En Neuquén no tenemos casos autóctonos de dengue; todos los registrados son importados de otras provincias”, destacó Roccia. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo: si una persona con el virus en sangre es picada aquí por un Aedes aegypti, el mosquito podría transmitirlo a otros. Por eso, el llamado es a reducir la población del mosquito eliminando sus criaderos.

Cómo prevenir: claves para hogares y espacios públicos

El mosquito se reproduce en agua acumulada en recipientes artificiales. Las recomendaciones principales son:

En hogares : Vaciar, tapar o renovar cada 2 o 3 días el agua de bebederos de mascotas, baldes, piletas de lona, platos bajo macetas y botellas . Evitar plantas enraizadas en agua dentro de la casa.

: Vaciar, tapar o renovar cada el agua de . Evitar dentro de la casa. En cementerios (sitios críticos) : Reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda , tapar tanques y preferir flores artificiales .

: Reemplazar el agua de los floreros por , tapar tanques y preferir . En plazas y espacios comunes: Renovar el agua de fuentes y evitar acumulaciones en desagües (aunque el Aedes prefiere recipientes con paredes).

Roccia recordó que el ciclo de desarrollo del mosquito es de aproximadamente 7 días, por lo que la renovación frecuente del agua interrumpe su reproducción.

Hay vacuna pero hay que comprarla

Para quienes viajen a zonas con circulación viral, Roccia mencionó que existe una vacuna contra el dengue que puede adquirirse de forma particular bajo indicación médica. Además, recomendó el uso de repelente, ropa de manga larga y colores claros, y tul en cochecitos de bebés para evitar picaduras.

La detección temprana y la participación comunitaria son fundamentales para mantener controlada la población del mosquito y prevenir la eventual introducción del virus en la provincia.