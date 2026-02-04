Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas- AIC- se anuncia para hoy una jornada con lluvias débiles y dispersas.
En la jornada de este miércoles la temperatura máxima solo será de 22° Centígrados y la mínima de 17°.
En cuanto al viento se ubicará del sector sudoeste a 16 kilómetros con ráfagas de 39 kilómetros en el día. Hacia la noche se mantendrá el mismo sector a 32 kilómetros con ráfagas de 48.
En el día se observarán lluvias débiles y dispersas. Para la noche se cubrirá. Para el jueves se mantendrá la inestabilidad con una mínima de 9° y la máxima de 27°.