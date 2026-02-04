Este 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer

Según los profesionales, dejar de fumar, comer mejor y hacerse chequeos a tiempo son las estrategias más efectivas para la prevención

Esta efeméride propuesta por la Organización Panamericana de la Salud es una iniciativa global para unirse en la lucha contra el cáncer, una enfermedad compleja.

El tema oficial del Día Mundial contra el Cáncer para este 2026 es: “Unidos por lo Único”.

En el Día Mundial del Cáncer, los médicos recuerdan que dejar de fumar, comer mejor y hacerse los chequeos a tiempo son las estrategias más efectivas para la prevención del cáncer.

Detectar un tumor en su etapa inicial, como el de mama o el de colon, permite lograr un tratamiento exitoso en hasta el 90% de los casos.

Desde Copelco, se emitió un comunicado en el que se sostiene que “el cáncer no es solo una enfermedad: es una lucha diaria que atraviesa historias, familias y comunidades enteras.

Acompañar, prevenir, informarnos y estar presentes también es parte del camino”.

Y se sumaron a la necesidad y la importancia de la concientización, el cuidado de la salud y el acompañamiento mutuo “como pilares para construir una comunidad más fuerte y solidaria”.

En Cutral Co y Plaza Huincul, este año se inicia la construcción de un Centro Oncológico, que le va a permitir a las personas diagnosticadas evitar viajes y recibir un tratamiendo más adecuado.