“En ningún momento dí ninguna orden”, dijo Suyai Contreras en el juicio

Fue al término de la audiencia de hoy. Se desvinculó del hecho por el que es enjuiciada.

En la última jornada del juicio que se lleva adelante contra Suyai Contreras se la escuchó declarar. Lo hizo al final de la audiencia y lo anunció el abogado que la defiende.

La joven, que hoy estuvo con chaleco antibalas durante toda la audiencia -a diferencia del martes que no lo usaba- habló ante las juezas Patricia Lúpica Cristo y Carolina González, y el juez Juan Pablo Balderrama.

Contreras hizo su relato guiada por las preguntas de su abogado.

“Si había problemas de vieja data porque ellos tenían inconvenientes con la familia de mi mamá y mis primos Y de parte de mi pareja porque el señor fallecido había sido involucrado en un homicidio, que era hermano de mi pareja. tenía problemas con mi familia y de mi pareja”, empezó a relatar.

“Mi pareja fue detenido por tener conflictos con ellos. Luego yo ya no tuve más problemas. Durante dos años o un año y medio. Estaba un poco complicada porque estaba con mis dos hijos y estaba a cargo de mis dos sobrinos”, subrayó.

“Si mandé el audio pero era en modo de chiste, de joda nunca fue serio ese audio. Riéndome, jodiendo, no era algo que era cierto”, respondió ante la consulta del abogado sobre el audio que se ventiló en la audiencia.

“Te lo pregunto directamente Suyai: ¿vos diste alguna orden para que atenten contra el señor Charpentier”, preguntó el abogado. Contreras respondió que “en ningún momento di ninguna orden”.

Luego relató del homicidio la acusaron de amenazar a la fiscal. Aclaró que estaba con prisión domiciliaria junto a su hijo (por otro hecho).

“En ese momento días previos no estaba en la zona porque había tenido conflictos con mis hermanas que me tuve que hacer cargo de mis sobrinos y estaba estresada con otra de mis hermanas por un conflicto de abuso que hubo y decido irme a Bariloche. estaba con una familia, mi hermano, mis sobrinos y mis hijos

“Vuelvo porque una de mis hermanas fue apuñalada por violencia de género y dos o un día antes que ocurrió el hecho. No estaba bien porque estaba pasando un tema familiar, un conflicto. Mi pareja estaba detenido, tenía que hacerme cargo de mis hijos y mis sobrinos, sola”, sostuvo.

Al final del relato, Contreras dijo que cuando regresó de Bariloche, “me mantuve en el hospital porque como mi hermana estaba mal, no estaba de ánimo menos como para hacer esas cosas porque yo ya tenía muchos problemas. En ese momento no pensaba en meterme en otro problema más. Actualmente estoy detenida con mi hijo menor”.

En la sala se encuentran los familiares de la víctima, Javier Motor Charpentier. Durante todo el tiempo escucharon atentamente y no se escuchó ningún tipo de exclamación por parte del público presente.

Mañana a las 9 se reanuda la audiencia con los alegatos de clausura de las tres partes.