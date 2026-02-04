Cutral Co invita a participar en concurso de San Valentín

Para participar, las personas interesadas deberán tomarse una fotografía junto a su pareja, en la que se visualice alguno de los monumentos de Cutral Co.

En el marco de la celebración de San Valentín, la Municipalidad de Cutral Co, a través de la Dirección de Turismo, lanzó un concurso abierto a la comunidad que invita a participar por una cena para dos personas en el restaurante de la Bodega Cutral Co.

La iniciativa se desarrolla bajo el lema “Cutral Co, Capital Provincial de los Monumentos”, reconocimiento establecido por la Ley Provincial N° 3444, y tiene como objetivo promover el patrimonio cultural y turístico de la ciudad, poniendo en valor los más de 20 monumentos que forman parte de su identidad.

Para participar, las personas interesadas deberán tomarse una fotografía junto a su pareja, en la que se visualice alguno de los monumentos de Cutral Co, y enviarla vía WhatsApp al número +54 9 299 553-0758. Las imágenes recibidas serán publicadas y la fotografía que obtenga mayor cantidad de reacciones será la ganadora.

El premio consistirá en una cena para dos personas en el restaurante de la Bodega Cutral Co, y el nombre del ganador o ganadora se dará a conocer el próximo 14 de febrero.