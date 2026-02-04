Cutral Co celebrará la Fiesta de la Espuma en el Parque de la Ciudad

El próximo domingo 8 de febrero

La Municipalidad de Cutral Co anunció la realización de la Fiesta de la Espuma, la cual se llevará a cabo el próximo 8 de febrero. El evento tendrá lugar en el Parque de la Ciudad en el horario de 17:00 a 21:00 horas.

La jornada forma parte del programa municipal “Viví el Verano en Cutral Co” y contará con entrada libre y gratuita para todo el público. Según la organización, la planificación incluye una variedad de actividades y servicios destinados a los asistentes.

Entre los atractivos confirmados se encuentran puestos de feriantes y artesanos, así como un patio gastronómico. La programación también contempla la presentación de bandas en vivo y espacios recreativos con juegos, peloteros y maquillaje artístico.