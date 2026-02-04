Convocan a la IV jornada provincial de salud mental en Plaza Huincul

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través de un formulario

Con el objetivo de generar espacios de reflexión, encuentro y construcción colectiva en torno a la salud mental, el próximo 17 de abril se realizará en Plaza Huincul la IV Jornada Provincial de Salud Mental, bajo el lema “Habitar el caos: construir salud en tiempos de adversidad”.

La actividad se desarrollará de 8:30 a 15 horas en el Centro Cultural Gregorio Álvarez y está dirigida a la comunidad en general, trabajadores y trabajadoras de la salud, educación, organizaciones sociales, estudiantes y personas interesadas en la temática. La participación es gratuita, con inscripción previa.

La jornada propone abordar los desafíos que atraviesan a la salud mental en contextos de crisis e incertidumbre, poniendo el foco en el cuidado colectivo, la construcción de redes y el pasaje del malestar individual a estrategias comunitarias que fortalezcan el bienestar integral.

Durante el encuentro se trabajará sobre:

Estrategias de salud integral frente a situaciones de adversidad.

El rol del cuidado colectivo y comunitario como herramienta de sostén.

La transformación de la crisis en proyectos compartidos y prácticas solidarias.

Desde la organización destacan la importancia de generar estos espacios de intercambio, entendiendo que la salud mental no es solo una responsabilidad individual, sino una construcción social que se fortalece a partir del trabajo en red y la participación activa de la comunidad.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc0XRugMk6…/viewform…

La IV Jornada Provincial de Salud Mental se presenta como una oportunidad para repensar colectivamente cómo habitar la incertidumbre y construir salud en tiempos complejos, fortaleciendo vínculos y redes de cuidado en el territorio.