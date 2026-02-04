Continúa la venta de especies arbóreas en el vivero municipal de Plaza Huincul

Destinada a promover la forestación, el cuidado del ambiente y el arbolado urbano en la ciudad.

Desde el Vivero Municipal de Plaza Huincul se informó a la comunidad que continúa vigente la venta de especies arbóreas, destinada a promover la forestación, el cuidado del ambiente y el arbolado urbano en la ciudad.

Las especies disponibles y sus respectivos valores son las siguientes: aguaribay ($4.923,00), fresno europeo ($16.410,00), paraíso chico ($4.923,00), eucalipto chico ($4.923,00), roble canadiense ($13.128,00) y ciprés ($4.923,00).

Desde el área se recordó que el pago debe realizarse en la Caja Municipal, y que posteriormente las especies adquiridas se retiran en el Vivero Municipal, presentando el comprobante correspondiente.

Para quienes deseen realizar consultas o solicitar más información, se encuentra disponible el WhatsApp 299 535 1072.