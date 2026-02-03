Se confirman los cruces y el cronograma de la Copa Provincial Femenina 2026

El camino hacia el título de la Copa Provincial de Neuquén 2026 ha quedado definido con la presentación de sus fases clasificatorias y el cuadro principal de competencia,. El torneo comenzará con la actividad en la zona norte de la provincia para determinar a los equipos que avanzarán a las instancias de eliminación directa.
Etapa clasificatoria: Regiones Norte y Sur
La Primera Fase de la Región Norte se llevará a cabo el 8 de febrero bajo la modalidad de partido único. Los encuentros programados son:
- Valkilias (Andacollo) frente a Chos Malal (Ganador Norte 1).
- 4 de Agosto (Chos Malal) contra Pehuenches (Buta Ranquil) (Ganador Norte 2).
Posteriormente, en la Fase 2, se producirán los cruces entre los equipos del Norte y del Sur los días 15 de febrero (ida) y 22 de febrero (vuelta),. El Cruce 1 enfrentará al Ganador Norte 2 contra Cumbres (San Martín), con definición en San Martín. Por su parte, el Cruce 2 medirá a San Francisco (Junín) ante el Ganador Norte 1, cerrando la serie en la localía del equipo del norte.
Cuadro final y cuartos de final
Una vez definidos los clasificados, el cuadro final de ocho equipos iniciará el 1 de marzo con los partidos de ida de los cuartos de final, cerrando las llaves el 8 de marzo. Los cabezas de serie definirán sus respectivas series en condición de local. Los enfrentamientos establecidos son:
- (1) Pacífico contra el Ganador del Cruce 1.
- (2) Confluencia frente al Ganador del Cruce 2.
- (3) Maronese ante (6) Atlético Neuquén.
- (4) Unión Vecinal contra (5) Independiente.
Definición del torneoLas semifinales se disputarán el 15 de marzo a partido único en una cancha neutral todavía por confirmar. Finalmente, la Gran Final de la Copa Provincial se llevará a cabo el 22 de marzo, también en escenario neutral a designar, para coronar al equipo campeón de la edición 2026.