Se confirman los cruces y el cronograma de la Copa Provincial Femenina 2026

Así serán los cruces para su primera edición

El camino hacia el título de la Copa Provincial de Neuquén 2026 ha quedado definido con la presentación de sus fases clasificatorias y el cuadro principal de competencia,. El torneo comenzará con la actividad en la zona norte de la provincia para determinar a los equipos que avanzarán a las instancias de eliminación directa.

Etapa clasificatoria: Regiones Norte y Sur

La Primera Fase de la Región Norte se llevará a cabo el 8 de febrero bajo la modalidad de partido único. Los encuentros programados son:

Valkilias (Andacollo) frente a Chos Malal (Ganador Norte 1).

frente a (Ganador Norte 1). 4 de Agosto (Chos Malal) contra Pehuenches (Buta Ranquil) (Ganador Norte 2).

Posteriormente, en la Fase 2, se producirán los cruces entre los equipos del Norte y del Sur los días 15 de febrero (ida) y 22 de febrero (vuelta),. El Cruce 1 enfrentará al Ganador Norte 2 contra Cumbres (San Martín), con definición en San Martín. Por su parte, el Cruce 2 medirá a San Francisco (Junín) ante el Ganador Norte 1, cerrando la serie en la localía del equipo del norte.

Cuadro final y cuartos de final

Una vez definidos los clasificados, el cuadro final de ocho equipos iniciará el 1 de marzo con los partidos de ida de los cuartos de final, cerrando las llaves el 8 de marzo. Los cabezas de serie definirán sus respectivas series en condición de local. Los enfrentamientos establecidos son:

(1) Pacífico contra el Ganador del Cruce 1 .

contra el Ganador del . (2) Confluencia frente al Ganador del Cruce 2 .

frente al Ganador del . (3) Maronese ante (6) Atlético Neuquén .

ante . (4) Unión Vecinal contra (5) Independiente.

Definición del torneoLas semifinales se disputarán el 15 de marzo a partido único en una cancha neutral todavía por confirmar. Finalmente, la Gran Final de la Copa Provincial se llevará a cabo el 22 de marzo, también en escenario neutral a designar, para coronar al equipo campeón de la edición 2026.