Provincia abre inscripciones para capacitación con perspectiva de discapacidad

Está dirigida a trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial y a municipios que hayan adherido a la Ley N.º 3294

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del programa Integrar – Capacitación Virtual, anunció la apertura de inscripciones para la primera edición del curso “Neuquén concientiza con perspectiva de discapacidad”, una propuesta de fortalecimiento institucional destinada a agentes del sector público.

La capacitación está dirigida a trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial y a municipios que hayan adherido a la Ley N.º 3294, con el objetivo de promover una gestión pública más inclusiva, accesible y con enfoque en derechos.

El cierre de inscripciones será el lunes 10 de febrero a las 9 horas, mientras que el inicio del cursado está previsto para el miércoles 12 de febrero, también a las 9 horas. La modalidad del curso será virtual y autogestionada, lo que permitirá a las y los participantes organizar sus tiempos de acuerdo a sus responsabilidades laborales.

Las personas interesadas pueden acceder a más información e inscribirse a través del sitio web oficial:

👉 https://capacitacion.neuquen.gov.ar