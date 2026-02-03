Plaza Huincul: continúa la colonia “Re-Crearte” para niñas, niños y adolescentes

En el C.D.I. “Gajitos de Ternura”

La colonia de arte Re-Crearte continúa desarrollándose con la participación de niñas, niños y adolescentes de Plaza Huincul.

A lo largo de cada jornada, las y los participantes disfrutan de propuestas lúdicas, recreativas y artísticas, que incluyen talleres de cocina, juegos de agua, actividades grupales y espacios de arte terapia, pensados para estimular la creatividad, el trabajo en equipo y el disfrute en un entorno cuidado.

La colonia funciona los lunes, miércoles y viernes, de 10:30 a 12:30, en el C.D.I. “Gajitos de Ternura”, ubicado en Avenida Schreiber 300, barrio Centenario. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 299 608 9640 (Carla).