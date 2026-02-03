Neuquén ofrece un fin de semana cargado de fiestas populares, cultura y actividades al aire libre

Identidad, tradiciones, música, bienestar y naturaleza en escenarios emblemáticos de la capital y del interior provincial.

La provincia del Neuquén vivirá un nuevo fin de semana con una intensa agenda de fiestas populares, eventos culturales y propuestas deportivas que se desarrollarán en distintos puntos del territorio. Las actividades, pensadas para disfrutar en familia, en pareja o con amigos, combinan identidad, tradiciones, música, bienestar y naturaleza en escenarios emblemáticos de la capital y del interior provincial.

Una de las propuestas destacadas es la 14° edición de Copahue Medita, que se realiza con entrada libre y gratuita. El encuentro, que comenzó el domingo, continuará desde este martes 3 hasta el sábado 7 de febrero con charlas, talleres y prácticas orientadas al bienestar físico, emocional y espiritual. La agenda incluye meditación, Chi Kung, Tai Chi, constelaciones familiares, sonoterapia, biodecodificación y respiración consciente. La iniciativa se complementa con actividades artísticas y culturales impulsadas por el Ente Provincial de Termas.

En Neuquén capital, del 5 al 8 de febrero tendrá lugar la 13ª Fiesta Nacional de la Confluencia en la Isla 132 del Paseo de la Costa. El evento contará con un importante festival de música en vivo, espacios gastronómicos, artesanías y propuestas recreativas. En el escenario principal se presentarán artistas de renombre nacional e internacional, mientras que también habrá un sector dedicado a la música electrónica con DJs locales y nacionales.

La tradición rural tendrá un lugar destacado en la 31° Fiesta Provincial del Arriero, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero en Buta Ranquil, en la Región del Alto Neuquén. La celebración rendirá homenaje a la figura del arriero con música en vivo, bailanta campera, destrezas criollas y gastronomía típica.

Con la misma impronta, del 6 al 8 de febrero se realizará en Picún Leufú la Fiesta del Chacarero y el Hombre de Campo, que este año será por primera vez de carácter provincial, poniendo en valor el trabajo productivo y cultural del interior neuquino.

En simultáneo, Manzano Amargo será sede de la 8° Fiesta Regional del Pino, un evento que combina música, gastronomía y naturaleza, con el atractivo de la cascada La Fragua como marco natural. Por su parte, en Junín de los Andes se celebrará la 39° edición del Carnaval del Pehuén, los días 6 y 7 de febrero, con murgas, comparsas y disfraces en homenaje a la araucaria.

Las propuestas al aire libre se completan con el Desafío al Cerro Corona, una experiencia de trekking que se desarrollará del 6 al 8 de febrero en la Región del Alto Neuquén y la Cordillera del Viento, y con el Rally del Viento de los Andes, una competencia de mountain bike de 250 kilómetros que se disputará del 6 al 9 de febrero y recorrerá 19 localidades del norte neuquino.

Además, el 4 de febrero San Martín de los Andes y el 8 de febrero Las Lajas celebrarán sus aniversarios, sumando actividades festivas a la agenda provincial.