La Confederación Argentina de Básquet oficializó el formato de competencia para La Liga Federal 2026

Su inicio esta programado entre el 26 de febrero y el 6 de marzo

La cual contará con la participación de 92 clubes. Tras el cierre de las inscripciones el pasado 23 de enero, el Departamento de Competencias confirmó que el torneo integrará a equipos de 16 provincias diferentes.

La estructura del certamen se divide en siete conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana. Según el cronograma previsto por la organización, el inicio de los partidos se sitúa entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

En cuanto a la Conferencia Sur, se estableció una zona única de ocho equipos. El formato de disputa para este grupo consistirá en enfrentamientos de ida y vuelta entre todos los integrantes. Los clubes que conforman esta zona son:

  • Atlético Regina.
  • Centro Español (Plottier).
  • Deportivo Plottier.
  • Deportivo Roca.
  • Independiente (Neuquén).
  • Pacífico (Neuquén).
  • Pérfora (Plaza Huincul).
  • Petrolero Argentino (Plaza Huincul).