La Confederación Argentina de Básquet oficializó el formato de competencia para La Liga Federal 2026

La cual contará con la participación de 92 clubes. Tras el cierre de las inscripciones el pasado 23 de enero, el Departamento de Competencias confirmó que el torneo integrará a equipos de 16 provincias diferentes.
La estructura del certamen se divide en siete conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana. Según el cronograma previsto por la organización, el inicio de los partidos se sitúa entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.
En cuanto a la Conferencia Sur, se estableció una zona única de ocho equipos. El formato de disputa para este grupo consistirá en enfrentamientos de ida y vuelta entre todos los integrantes. Los clubes que conforman esta zona son:
- Atlético Regina.
- Centro Español (Plottier).
- Deportivo Plottier.
- Deportivo Roca.
- Independiente (Neuquén).
- Pacífico (Neuquén).
- Pérfora (Plaza Huincul).
- Petrolero Argentino (Plaza Huincul).