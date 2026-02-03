Inició la colonia de verano 2026 en Plaza Huincul

Fue en la jornada de ayer con más de 350 chicos y chicas

Con la participación de más de 350 niñas, niños y adolescentes, comenzó la Colonia de Verano 2026. La actividad es organizada de forma conjunta por la dirección de Deportes de la municipalidad de Plaza Huincul y el CEF N.º 2.

El programa tendrá una duración de tres semanas. La planificación se centra en el juego y la recreación durante el receso escolar. El espacio busca fomentar la participación y la inclusión, utilizando el juego para fortalecer vínculos y permitir el acceso a actividades recreativas a las familias de la ciudad.

El intendente de la ciudad, Claudio Larraza, asistió a la jornada de apertura. En el lugar, se refirió a la importancia de sostener políticas de recreación y al trabajo con instituciones locales. Por su parte, el director de Deportes, Gustavo Ciucci, mencionó la tarea del equipo de trabajo y la organización que requiere la convocatoria, la cual se realiza anualmente.

Información redactada con la utilización parcial de IA