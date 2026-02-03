Habrá un nuevo corte programado de energía este miércoles en Cutral Co

mañana miércoles 4

Copelco informó que este miércoles 4 de febrero se llevará a cabo una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico, debido a tareas de mantenimiento preventivo y poda.

El corte se extenderá desde las 06:00 hasta las 09:00 horas y afectará a distintos sectores de la ciudad.

Según se detalló, las zonas alcanzadas por la interrupción del suministro serán el área comprendida desde calle 12 de Octubre hasta Cabo 1° Juan Ariel Belardez, y desde Colón hasta Hipólito Yrigoyen. También se verá afectada calle San José, desde 12 de Octubre hasta Mitre (vereda oeste); calle Independencia, desde Benazar hasta Hipólito Yrigoyen (vereda norte); y calle Neuquén, desde Independencia hasta 9 de Julio (vereda este).

Entre los usuarios singulares, se encuentran los usuarios de Cablevisión.

Desde la cooperativa solicitaron a los asociados tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el período de interrupción del servicio.