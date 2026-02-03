Esto anuncia el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

El pronóstico para este martes indica una jornada con cielo mayormente cubierto y un leve descenso en las temperaturas máximas.
La mínima anuciada para hoy será de 20° Centígrados y la máxima llegará a los 26°. En cuanto al viento, se espera del cuadrante oeste a 44 kilómetros con ráfagas de 59 durante el día. Para la noche, rotará al sudoeste a 52 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y hacia la noche se cubrirá.
Para el miércoles ya se indica inestabilidad con una máxima de 22° Centígrados.