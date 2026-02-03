Empezó el juicio contra Suyai Contreras por instigar el homicidio de Charpentier, en Huincul

El hecho de sangre por el que se la juzga ocurrió en febrero de 2024, en el barrio Central de Plaza Huincul.

El tribunal integrado por Juan Pablo Balderrama y las juezas Patricia Lúpica Cristo y Carolina González inició hoy el juicio contra Suyai Contreras, acusada de instigar el homicidio del chofer de un camión aguatero, Mauricio Charpentier y el ataque contra su hijo, Alex Charpentier.

El homicidio de Charpentier se produjo en febrero de 2024 en el barrio Central de Plaza Huincul. El fiscal jefe Gastón Liotard fue el encargado de hacer el alegato de apertura.

Al respecto, dijo que la mujer es juzgada por dos hechos: el homicidio y por otro lado, el ataque contra su hijo, Alex Charpentier, ocurrido en junio de 2025.

En ese sentido, explicó que lo que tienen en común los dos hechos es la imputada y que en ambos legajos “se la apunta como instigadora de sendos ataques con armas de fuego”.

Por el homicidio ya existen dos personas condenadas, una como autor y otra como partícipe necesario del delito de homicidio agravado, a 10 años y ocho meses de prisión.

“Resulta fácil advertir cómo, desde nuestro punto de vista, la imputada resuelve los conflictos; lo hace de una sola manera: manda, induce, instiga a otros para que atenten con disparos de armas de fuego. Vamos a demostrar que los ataques no fueron hechos aislados, no fueron cuestiones espontáneas, sino la consecuencia de una conducta criminal inducida por la imputada”, sostuvo Liotard.

Por su parte, el defensor Sebastián Perazzolli sostuvo que “lo que afirman no surge de la evidencia, lo van a ver con la prueba, la fiscalía no puede probar la existencia de una orden relacionada con el hecho. Hay algunos mensajes, algunos desagradables de escuchar, algunos traslucen algún tipo de comportamiento inadecuado, pero no hay evidencia concreta respecto de la orden de atentar contra la vida de Charpentier”.

A lo largo de dos jornadas, pasarán ante el tribunal y las partes, 17 testigos. Una vez que concluyan sus declaraciones se llevarán a cabo los alegatos de clausura de las partes.

El delito por el cual está siendo juzgada Contreras es el de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en calidad de instigadora.