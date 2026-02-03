Cutral Co: Sigue grave la mujer apuñalada, el agresor fue acusado y quedó con prisión

La fiscalía a cargo de Mayra Febrer lo acusó de intento de homicidio para las múltiples lesiones con arma blanca en perjuicio de la víctima

Se desarrolló este mediodía la audiencia de formulación de cargos contra Matías Jesús Azcúa, el hombre que apuñaló a una mujer de 34 años, que sigue grave con peligro de perder la vida.

La fiscalía a cargo de Mayra Febrer lo acusó de intento de homicidio para las múltiples lesiones con arma blanca en perjuicio de la víctima y de lesiones graves para el caso del hombre de 70 años.

En la audiencia que supo que Azcúa le alquilaba una vivienda al hombre de 70 años que logró desarmarlo con apoyo de otros familiares. En el proceso resultó herido, pero fue dado de alta.

Por circunstancias que la fiscalía no tiene claro, Azcúa atacó a la mujer en reiteradas veces. No se lo considera un caso de violencia de género porque la mujer no era su pareja ni tenía mayor vínculo y estaba en el lugar en forma circunstancial. El agresor fue asistido en la audiencia de hoy por la defensora pública, Mariángeles Ocejo.

Todos los detalles sobre los motivos de la agresión todavía sin parte de la investigación. No se pidió prisión preventiva en una cárcel porque no hay lugar disponible. Entonces se solicitó prisión domiciliaria que el acusado cumplirá donde su empleador, por falta de contacto con familiares.

La fiscalía describió que el arma fue secuestrada -un cuchillo carnicero- y que el agresor descartó en el predio lindero donde fue detenido.

El juez de garantías, Eduardo Egea dispuso que dos veces por día la policía controle a Azcúa y el cumplimiento de su detención.

La víctima tiene una lesión grave en uno de los pulmones y está en estado crítico. Si se puede estabilizarla, se realizaría una nueva intervención quirúrgica.