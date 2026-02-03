Cutral Co: capacitan a educadoras en el cuidado integral de la primera infancia

Desde este lunes y hasta el viernes se lleva adelante una capacitación sobre el cuidado integral en la primera infancia, destinada al personal de las Unidades de Acción Familiar (UAF), Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Casa del Joven. La propuesta convoca a un total de 100 educadoras, organizadas en grupos debido a la gran cantidad de participantes.

La capacitación se estructura en tres ejes principales. El primero está orientado al abordaje del rol de las instituciones y de las educadoras; el segundo se enfoca en la gestión de las emociones; y el tercero aborda la prevención de accidentes en la primera infancia.

La capacitadora de educadoras, Nilda Hernández, explicó que durante las jornadas se trabaja sobre la corporalidad y el acompañamiento emocional de niños y niñas. “Se desarrollan actividades que permiten canalizar las emociones, promover la calma y también reflexionar sobre cómo las educadoras gestionan sus propias emociones. El viernes se realizará una instancia de evaluación a través de la presentación y defensa de un trabajo elaborado en base a los contenidos trabajados durante los cuatro días”, señaló.

Por su parte, la coordinadora de Instituciones, Marelene Navarrete, destacó la inclusión del personal de la Casa del Joven en esta instancia formativa. “En esta ocasión invitamos a la Casa del Joven porque consideramos fundamental que incorporen herramientas vinculadas a los cuidados, los roles y las funciones, teniendo en cuenta que trabajan con chicos desde los 6 años hasta la preadolescencia”, indicó.

La iniciativa busca fortalecer las prácticas de cuidado, promover entornos seguros y acompañar de manera integral el desarrollo de niños y niñas en las distintas instituciones que trabajan con la primera infancia y la niñez.