¿Cómo atenderán esta semana los Centros de Salud de la comarca?

En el barrio pampa de Cutral Co y en el barrio otaño de Plaza Huincul

Los Centros de Salud de los barrios Otaño y Pampa implementarán durante esta semana un esquema de atención ampliada, con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios de salud y dar respuesta a la demanda de la comunidad.

La atención se brindará en el horario de 8 a 20 horas, con modalidad con turno y a demanda, e incluirá las especialidades de clínica médica, medicina general, obstetricia, ginecología, odontología y pediatría.

En el Centro de Salud Pampa, ubicado en la intersección de Tucumán y Santa Teresita de la ciudad de Cutral Co, el cronograma previsto es el siguiente:

Miércoles 4 de febrero , atención en obstetricia y medicina general .

, atención en . Viernes 6 de febrero, atención en medicina general.

Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 4962483.

Por su parte, el Centro de Salud Otaño, situado en Salta 400 de la ciudad de Plaza Huincul, brindará atención ampliada de acuerdo al siguiente detalle: